Porto di Cagliari: cerimonia di inaugurazione del Terminal Crociere

Scritto da Redazione Authority, Isole, News

CAGLIARI – Giovedì 21 luglio sarà inaugurato il nuovo Terminal Crociere sul Molo Rinascita. Il taglio del nastro previsto per le ore 20,00 sul Molo sarà anticipato dal un incontro dal titolo: Crociere, turismo sostenibile, Sud Sardegna e porto di Cagliari: un’isola felice nell’isola senza fine, alle ore 16,00 presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio nella sede del Largo Carlo Felice.

Programma

Pick up dei partecipanti con shuttle bus in partenza dal piazzale antistante l’Autorità Portuale di Cagliari (Molo Dogana). Partenze: ore 19.30, 19.40 e 19.50.

Ore 19.40 – 20.00: Arrivo degli invitati al Molo Rinascita (accesso dal varco S. Agostino) (per gli invitati che accederanno con auto propria è stata allestita un’area di parcheggio in prossimità del Terminal)

Ore 20.00: Taglio del nastro inaugurale

Ore 20.30 – 23.30: Buffet allestito e realizzato da: “Sa Festa” di Casa Atzeri – Maracalagonis (http://www.safesta.it/), con la partecipazione ed il contributo di: – AudaryaVini(www.audarya.it); – Birrificio4Mori(www.birrificio4mori.it); – BrescaDorada(ww.brescadorada.it); – CaffèValentina; – CentroCommercialeNaturaleConsorzioCagliariCentroStorico; – CherchiPanificio–Alghero(www.pergamenadipane.it); – EasyHolidaySardinia(www.easyholidaysardinia.com), – ICherchi– FormaggieSalumi(www.fratellicherchi.com); – LaRinascente(www.larinascente.it); – MokadomusCaffè(www.mokadomus.it); – Promostand(www.promostand.com); – RMDenotti–ServiziTuristici; – SanMartino–AcquaMineraleNaturale(www.acquasanmartino.it); – SgaravattiLand(www.sgaravattiland.it); – S.G.F.Sarais–Fruttaeverdura; – SolYMar(www.symservice.it).

Dalle 22.00 servizio shuttle bus dal Molo Rinascita al Molo Dogana (piazzale antistante l’Autorità Portuale).

Leggi anche: