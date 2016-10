Porti Nord Sardegna: scalo unico nel 2016 per la compagnia americana di Topolino

OLBIA – A nove anni di distanza dall’ultima visita in città, ieri, alle 7, la Disney Magic è ritornata all’Isola Bianca con uno scalo unico per il 2016. Un tour lungo 12 giorni quello che, toccando i porti Civitavecchia, Palermo, Barcellona, Villefranche, Livorno, Palma de Mallorca, Cannes, Napoli, vede finalmente ricompresa Olbia ed il suo territorio.

Duemilacinquecentosessanta passeggeri, 1017 membri di equipaggio, per una sosta di 11 ore dedicata alla scoperta delle mete galluresi più apprezzate dall’industria crocieristica. Trentatré i pullman in escursione divisi in due turni (mattina e pomeriggio), con destinazione Porto Cervo e Costa Smeralda, La Maddalena, siti archeologici; ma anche spiagge come La Cinta e, per gli amanti dell’esclusivo, uno spazio interamente riservato a Capo Coda Cavallo. Altrettanto numerosi i fuoristrada per un Jeep Safari verso l’interno Sardegna.

Totalmente diverso il target dei clienti a bordo: principalmente famiglie, tutte americane, alla ricerca di relax e divertimento, soprattutto per i bambini al seguito, veri protagonisti della crociera; il tutto secondo lo stile Walt Disney che sulle navi unisce fantasia, lusso e arredi Art Decò.

La Magic, 296 metri di lunghezza, realizzata dalla Fincantieri e varata nel ’98, è composta da 877 cabine (22 suite con balcone privato), tre piscine, un teatro da mille posti con spettacoli di produzione Disney, un cinema, due discoteche, tre ristoranti, un vasto club animazione, un centro fitness e percorso benessere.

“Il ritorno della Disney ad Olbia – dice Pietro Preziosi, Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale del Nord Sardegna – rappresenta un evento straordinario per il territorio. Ritrovarsi inseriti in un itinerario di questa compagnia è motivo di prestigio e di orgoglio, segno che i nostri porti conservano un appeal che non svanisce nel tempo”. Lo scalo della Magic è il settantunesimo di una stagione ricca, con 134 scali previsti nei tre porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres fino alla fine di novembre, anche se non si escludono ulteriori aggiunte nel mese di dicembre.

