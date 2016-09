Porto di Genova: parte lo sportello unico doganale per i controlli

Scritto da Redazione Authority, News, Nord

GENOVA – Debutta a Genova il nuovo Sportello Unico doganale e dei controlli, che riunisce appunto tutte le diverse verifiche sulle merci in entrata e in uscita dal porto, coordinato dall’Agenzia delle Dogane. Previsto nel decreto legge di riforma della portualità che entra in vigore proprio adesso, lo Sportello unico genovese rispetta i tempi.

Ci sarà un locale apposito, ricavato per ora nella sede della direzione delle Dogane e successivamente spostato a Ponte Caracciolo, in cui ognuno dei soggetti interessati (Guardia di Finanza, Ministero della Salute-Usmaf e Pif, Servizio Fitosanitario Regionale, Corpo Forestale dello stato-Cites, Camera di Commercio di Genova) avrà una postazione e i controlli potranno così avvenire in maniera coordinata in uno spazio dedicato, mentre ora sono effettuati in posti e tempi diversi.

“Agenzia delle Dogane e tutte le amministrazioni coinvolte hanno dimostrato, attraverso questa iniziativa, un importante segnale di volontà di dare pratica ed immediata attuazione al Decreto Legislativo n.169/2016 sulla Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali – commenta Alessandro Pitto, presidente di Spediporto, l’associazione degli spedizionieri genovesi -. Come categoria crediamo che il coordinamento tra Dogana ed enti di Presidio costituisca un tassello fondamentale per un completo efficientamento del sistema portuale”.

