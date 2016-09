Porto di Livorno: per Gara Porto 2000 un breve rinvio di 15 giorni

Scritto da Redazione Authority, Centro, News

LIVORNO – Una breve proroga: appena 15 giorni in più per permettere ai candidati di perfezionare le offerte sulla base dei numerosi chiarimenti di natura tecnica che l’Autorità Portuale di Livorno ha fornito loro nei giorni scorsi.

Le offerte per partecipare alla gara per la cessione delle quote di maggioranza della Porto di Livorno 2000 potranno essere presentate entro le ore 12:00 del prossimo 11 ottobre, rispetto al precedente termine del 26 settembre.

“Nel corso di questi mesi– ha detto il segretario generale dell’APL, nonché responsabile unico del procedimento, Massimo Provinciali – abbiamo ricevuto da parte dei candidati numerosi e complessi quesiti di natura tecnica e amministrativa, agli ultimi dei quali abbiamo potuto dare risposta soltanto ieri.

Per garantire il proficuo andamento della gara, e permettere ai candidati di perfezionare le loro offerte sulla base dei chiarimenti forniti, abbiamo ritenuto congruo prorogare i termini per la presentazione delle offerte di 15 giorni”.

