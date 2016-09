Porto di Napoli: il Piano di efficientamento energetico

Scritto da Redazione Authority, Centro, News

NAPOLI – L’Autorità Portuale di Napoli ha inserito nel Grande Progetto il “piano di efficientamento energetico del porto di Napoli”.Obiettivo del piano: realizzare impianti fotovoltaici sulle superfici di copertura di alcuni edifici demaniali presenti nell’area portuale.

Il piano rientra nell’impegno, richiamato anche nella nuova legge di riforma dei porti varata di recente dal Governo, di incrementare il ricorso a energie rinnovabili per ridurre gli scarichi provenienti dai motori a scoppio dei generatori attualmente utilizzati.

Il progetto si trova ora nella fase di redazione del “progetto esecutivo” ai sensi della nuova legge sugli appalti D.Lgs n. 50/2016. Una volta redatto il progetto esecutivo , si passerà al bando di gara e all’aggiudicazione dei lavori.

Importo dei lavori per la realizzazione di tre impianti fotovoltaici: euro 10.000.000I tre impianti che dovranno essere realizzati riguardano: 2 impianti destinati allo “scambio sul posto”, ciascuno collegato alle cabine elettriche esistenti nell’area di Calata Piliero e Molo Pisacane; 1 impianto destinato all’”autoconsumo in sito” per l’alimentazione elettrica dell’edificio sede dell’Autorità di Sistema Portuale che non sarà più connesso alla rete elettrica nazionale.Ognuno dei tre impianti avrà una potenza inferiore a 1MW.

Leggi anche: