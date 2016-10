Porto di Gioia Tauro: attività bloccata contro i tagli al personale

Scritto da Redazione Authority, News, Sud

GIOIA TAURO – E’ rimasta bloccata tutta la notte l’attività del porto di Gioia Tauro a seguito della protesta di ieri sera dopo la conferma, da parte di Medcenter, di 442 esuberi.

La paralisi dello scalo ha riguardato il primo turno dalle ore una alle 7 e il secondo dalle 7 in poi. In pratica si sono astenuti i lavoratori impegnati nelle attività del terminal transhipment come gruisti, carrellisti e operatori di piazzale.

Qualche presenza si è registrata solo negli uffici e nel settore manutenzione.

I sindacati, per ottenere l’obiettivo di abbattere la cifra degli esuberi, intendono porre in discussione temi come la costituzione dell’Agenzia per la fornitura di lavoro portuale, la riqualificazione professionale e l’avvio di attività alternative al transhipment come la cantieristica navale, il gateway ferroviario e le altre iniziative previste dall’Accordo di programma quadro.

