Porto di Cagliari: in salvo il fortino della II Guerra Mondiale

Scritto da Redazione Authority, Isole, News

CAGLIARI – È stato messo in salvo il “fortino” della Seconda Guerra Mondiale ubicato nell’area in cui sta nascendo la darsena pescherecci in via Sa Perdixedda nel Porto storico di Cagliari.

“Il manufatto – come si legge in una nota della Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio che ne ha riconosciuto il particolare interesse storico-artistico – è un ormai raro “sopravvissuto” della catena dei fortini costituenti la difesa del porto di Cagliari durante il secondo conflitto mondiale. Il fortino faceva sistema con le difese a mare del Settore Militare Marittimo Cagliari, incorporato nel luglio 1943 nel settore difensivo costiero della 203° Divisione Costiera ai comandi del Gen. Adolfo Sardi.

La sua posizione era a difesa dell’area ovest del porto di Cagliari all’imbocco del primo canale di accesso allo stagno di Santa Gilla. È realizzato in calcestruzzo ciclopico, con getti sub orizzontali ripetuti, ha una forma tondeggiante nella parte di controllo e posizionamento delle armi, e termina con un parallelogramma nella parte dell’ingresso. Il peso è di circa 130 tonnellate”.

Per rendere possibile questo spostamento attraverso una gru da 450 tonnellate è stato necessario “tagliare” la fondazione del manufatto e creare un basamento di travi d’acciaio rinforzate lateralmente, del peso complessivo di circa 10 tonnellate.

Per il Comandante Roberto Isidori, Commissario Straordinario dell’Autorità portuale di Cagliari “preservare questo manufatto vuol dire difendere una parte della memoria storica della città. D’altra parte Cagliari, durante la seconda guerra mondiale, ha sopportato pesanti bombardamenti a causa dei quali morirono centinaia di persone.

Nel 1950 la città venne decorata con medaglia d’oro al valore militare. Le sofferenze patite dalla popolazione in quel preciso momento storico costituiscono motivo sufficiente per conservare e trasmettere la memoria alle generazioni future, tributando così rispetto a coloro che, con sacrificio, le hanno costruite in situazioni di grave minaccia. Il fortino è stato spostato di 100 metri dalla sua posizione originaria e farà da cornice alla nuova darsena pescherecci. In quell’area infatti” precisa Isidori “verrà ospitata l’intera flotta di Cagliari e permetterà a tutto il porto storico di essere dedicato al turismo: nautica da diporto e crociere”.

