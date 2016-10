Per i porti di Genova e La Spezia nomine dei presidenti a giorni

GENOVA – L’intesa sui presidenti dei porti di Genova e La Spezia arriverà entro la prossima settimana. Il presidente della Regione Toti e il ministro Graziano Delrio si sono incontrati e hanno espresso “l’auspicio condiviso” di arrivare alla conclusione entro quel termine. I nomi in pole position sono Paolo Emilio Signorini per Genova e Carla Roncallo per La Spezia.

“Aspettiamo la lettera del ministro con l’indicazione dei nomi &ndash dice l’assessore regionale ai porti Rixi, abbiamo chiesto di accelerare l’iter, ci sono stati colloqui telefonici col ministro, non so se determinanti. C’è la possibilità di condividere alcuni nomi. Dobbiamo riuscire a avere una governance dei due porti entro ottobre.

Su Genova abbiamo opere che rischiano di ritardare, dal ribaltamento a mare di Fincantieri, alle riparazioni navali ma anche la locazione degli spazi su Fiera, le concessioni ai terminalisti. Sulle ex aree Piaggio aziende aspettano i bandi, non possiamo bloccare lo sviluppo di una città per un commissariamento di un porto”.

