Porto di Cagliari: piena operatività del nuovo terminal crociere sul Molo Rinascita

Scritto da Redazione Authority, Isole, News

CAGLIARI – Il nuovo terminal sul Molo Rinascita è pienamente operativo. Oggi il “battesimo del fuoco” con MSC Armonia e i suoi 2700 crocieristi pronti a visitare Cagliari fino a tarda serata. Diecimila metri quadrati all’interno del porto di Cagliari, uno spazio al coperto di mille con grandi vetrate che danno luce all’interno, un’area destinata all’accoglienza dei turisti, uffici e zone di security. Intorno, poi, un’area verde con un grande spiazzo per ospitare le navette che portano i turisti in giro per la città.

Per il comandante Roberto Isidori “la piena operatività del nuovo terminal segna un passaggio importante per rendere il nostro scalo sempre più accogliente e pronto alle sfide del mercato crocieristico. Il miglioramento dei servizi, l’opera di marketing, il posizionamento nel mercato mondiale, gli investimenti hanno permesso al nostro porto di raggiungere i numeri record di quest’anno e di confermarsi in grande crescita anche nel calendario 2017, in controtendenza rispetto al trend nazionale.

Il vero battesimo di questa struttura però” precisa il Commissario straordinario “avverrà il 2 Novembre quando con l’arrivo di 3 giganti del mare – Costa Pacifica, Queen Victoria e Queen Elisabeth – Cagliari ospiterà oltre 9000 crocieristi”.

