Signorini e Roncallo presidenti delle Authority di Genova e La Spezia

GENOVA – Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha inviato questa mattina la risposta al ministro Delrio che chiedeva l’intesa su Paolo Emilio Signorini e Carla Roncallo alla presidenza dei porti di Genova e La Spezia. “La scelta è il frutto di un confronto positivo con il ministro che ha superato la leale collaborazione istituzionale – commenta Toti -. In più è la conferma dell’alta qualità amministrativa espressa da questo ente: infatti stiamo parlando di due alti dirigenti della nostra regione”.

Signorini, 53 anni, è oggi il segretario generale della giunta regionale ligure, è stato capo dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici al ministero delle Infrastrutture e Trasporti e in precedenza era stato a capo del dipartimento per la programmazione e il coordinamento delle politiche economiche della Presidenza del consiglio e coordinatore della struttura tecnica di missione del ministero delle Infrastrutture. “Ci sarà tantissimo lavoro da fare – commenta – ma sono fiducioso della grandissima forza della comunità dello shipping genovese e ligure”.

Carla Roncallo essendo destinata alla guida dell’Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale che nascerà dalla fusione dei porti della Spezia e Marina di Carrara, dovrà ottenere anche l’intesa del governatore della Toscana e per ora è ancora molto cauta: “Affronterò questa esperienza con grande entusiasmo e positività” commenta. Attualmente è dirigente del settore Progetti, infrastrutture, viabilità, porti e logistica presso la Regione Liguria dove è arrivata nel 2012 e in precedenza era stata capo dipartimento Anas per la viabilità della Liguria.

