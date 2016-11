Porto di Venezia: Delrio ha scelto il presidente e “grandi navi fuori dalla laguna”

Scritto da Redazione Authority, News, Nord

VENEZIA – “Abbiamo già scelto la persona che verrà a guidare il porto; siamo, ai dettagli, alle verifiche di compatibilità”. Lo ha detto il ministro alle Infrastrutture Graziono Delrio, oggi a Venezia, all’inaugurazione delle nuove infrastrutture dell’aeroporto ‘Marco Polo’, riguardo allo scalo portuale lagunare.

“Stiamo scegliendo solo su base manageriale – ha aggiunto riferendosi anche ad altri incarichi – ma abbiamo deciso di lasciare fuori la politica, non perché non ci siano politici capaci ma perché abbiamo pensato ai porti come aziende facendo in modo di snellirli e mettano al centro la logistica a fronte della crisi mondiale del traffico merci su nave”. Per quanto riguarda il futuro della navigazione a Venezia, Delrio ha detto che “al Cipe è già stato mandato il progetto per l’analisi complessiva dello scalo off-shore”.

Sulla questione Grandi navi da crociera il ministro ha aggiunto “la mia opinione è che le grandi navi devono stare fuori dalla città, dobbiamo ragionare sul grande periodo, quindi che le navi stiano fuori dalla laguna e dalla marittima con una visione che guardi al futuro e sui numeri del futuro garantendo attrattiva alle compagnie grazie anche ad una diversa programmazione”. Proprio sulle Grandi navi per Delrio “va applicato il decreto Clini-Passera facendo entrare solo quelle più piccole”.

Leggi anche: