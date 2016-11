HONG KONG ED IL PORTO DI TRIESTE SULLA VIA DELLA SETA DEL XXI SECOLO

Scritto da Redazione Authority, News, Nord

TRIESTE – Mercoledì 23 Novembre alle 17.30 presso il Magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste, si svolgerà il convegno: HONG KONG ED IL PORTO DI TRIESTE SULLA VIA DELLA SETA DEL XXI SECOLO.

L’evento organizzato dall’AdSP del Mare Adriatico Orientale e dal Propeller Club di Trieste, intende analizzare uno degli aspetti legati alla “Via della seta delXXI secolo”: il ruolo di Hong Kong per le piccole e medie imprese italiane nel collegare la Cina all’Alto Adriatico e quindi all’Europa continentale.

L’incontro avrà come relatori: Zeno D’AGOSTINO, presidente dell’AdSP del Mare Adriatico Orientale; Fabrizio ZERBINI, presidente del Propeller Club di Trieste; Riccardo FUOCHI, Presidente Propeller Club Port of Milan; Alice CHOI, Deputy Representative Hong Kong Economic and Trade Office; Gianluca MIRANTE, Direttore Italia, Hong Kong Trade Development Council (HKTDC); Stefano DE PAOLI, Invest Promotion Executive Italy, Invest Hong Kong.

Leggi anche: