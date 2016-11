Porto di Venezia: Open Factory 2016 il 27 novembre

Scritto da Redazione Authority, News, Nord

VENEZIA – Domenica prossima, 27 novembre in occasione di Open Factory il Porto di Venezia spalanca i cancelli della sua immensa factory, Porto Marghera, un grande polo industriale e logistico-portuale che è stato motore del Nordest e lo è ancora: 1.500 ettari di superficie, 13.500 occupati, oltre 1000 imprese, un patrimonio immobiliare che vale 6,4 miliardi di Euro.

La prossima domenica sarà quindi possibile visitare questa realtà ricca di fascino e di storia normalmente non accessibile, attraverso ben 4 itinerari: l’Autorità Portuale porterà i cittadini a bordo di una barca per un tour che partendo dal centro storico risalirà i canali portuali; Grandi Molini Italiani aprirà i vari reparti di uno dei più grandi gruppi molitori d’Europa; infine, la Raffineria Eni, primo esempio al mondo di riconversione di una raffineria convenzionale in bioraffineria, e Versalis (Eni), lo stabilimento chimico che punta su tecnologie e produzioni innovative, accompagneranno i visitatori alla scoperta dei propri stabilimenti.

Leggi anche: