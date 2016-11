Nencini: “Mettere in sinergia le autorità portuali”

LIVORNO – “Con la riforma proviamo a spostare la concorrenza e la competitività dalla portualità italiana alla portualità europea e continentale”. Lo ha detto oggi a Livorno il viceministro delle Infrastrutture e Trasporti Riccardo Nencini rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla riforma del sistema portuale, a margine di una convention sul tema organizzata al teatro Goldoni da Confindustria Livorno-Massa Carrara.

“Per fare questo – ha proseguito Nencini – c’è bisogno di piattaforme socio-economiche più robuste, di mettere in sinergia autorità portuali che talvolta in passato si muovevano in maniera divergente e di dare un’ammissione nazionale, quello che la riforma prevede”.

