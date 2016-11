Porto di Genova: lunedì il via libera definitivo a Signorini

News, Nord

GENOVA – Il via libera definitivo alla nomina di Paolo Emilio Signorini alla presidenza dell’Autorità di sistema portuale Mar Ligure Occidentale arriverà lunedì prossimo. La commissione Trasporti della Camera ha concluso ieri la discussione generale sulla proposta di nomina mentre la votazione è fissata per il 28 novembre e sarà l’ultimo passaggio per dare l’ok al decreto di nomina con l’insediamento a Palazzo San Giorgio.

Nella stessa tornata la Commissione voterà anche il parere per Pietro Spirito alla guida dell’Autorità di sistema portuale Mar Tirreno Centrale, Rodolfo Giampieri a quella del Mare Adriatico Centrale e Daniele Rossi Mare Adriatico Centro-Settentrionale.

Una volta insediato, Signorini chiederà al presidente della Regione Liguria, ai sindaci dei Comune di Genova e di Savona e all’Autorità marittima, che avranno trenta giorni di tempo, di designare il loro rappresentante nel Comitato di gestione, l’organo di governo dell’Authority, e sceglierà il segretario generale.

