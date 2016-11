D’AGOSTINO INSIGNITO DEL PREMIO “IL LOGISTICO DELL’ANNO” 2016

Scritto da Redazione Authority, News, Nord

MILANO – Zeno D’Agostino, presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico orientale è stato insignito del premio “Il logistico dell’anno”, per “l’impegno profuso nel consolidamento del sistema logistico italiano e per l’importante ruolo svolto nella crescita e nello sviluppo del porto di Trieste”.

Si tratta di uno dei più prestigiosi riconoscimenti del settore in Italia, fondato e organizzato annualmente da Assologistica, in collaborazione con la rivista Euromerci e l’associazione Assologistica Cultura&Formazione, con cui si evidenziano pubblicamente società e manager della logistica delle merci che hanno portato avanti progetti innovativi in vari ambiti aziendali.

La cerimonia di consegna dei premi, giunta ormai alla sua XII° edizione, ha avuto luogo ieri presso Palazzo Turati, sede della Camera di Commercio di Milano.E’ la seconda volta che D’Agostino ritira il premio di Assologistica. Precedentemente, nel 2010, aveva ricevuto infatti, la menzione alla carriera.

“Sono molto orgoglioso di aver ricevuto nuovamente un riconoscimento così importante. Quello di quest’anno, è un premio al lavoro svolto da un’ampia squadra composta dai dipendenti, lavoratori del porto, operatori ed aziende. Tutti assieme ci stiamo impegnando per far crescere il porto di Trieste”, ha commentato il presidente dell’Authority a margine della cerimonia.

Leggi anche: