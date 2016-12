Porto di Genova: per Pettorino la Torre piloti è indispensabile

Scritto da Redazione Authority, News, Nord

GENOVA – “Vogliamo la torre piloti, è indispensabile e c’è stata anche l’attenzione dell’architetto Renzo Piano, l’abbiamo letto come un impegno di tutta la città”: lo ha detto il commissario dell’Autorità portuale di Genova, ammiraglio Giovanni Pettorino oggi a Genova. “La torre è urgente per ospitare i servizi tecnico-nautici – ha aggiunto Pettorino – Al momento c’è un rinvio, non una bocciatura”.

L’ammiraglio ha commentato così le critiche alla decisione presa ieri dal comitato portuale di rinviare l’approvazione del progetto da parte di chi teme che per interessi di alcuni la costruzione venga definitivamente bocciata. Tra i critici anche il capo dei piloti del porto di Genova, John Gatti.

Leggi anche: