Giampieri: “Per l’Uscita ad Ovest ora scelte urgenti”

ANCONA – Il Presidente Rodolfo Giampieri, appresa la decisione del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Graziano Delrio in merito al progetto dell’Uscita a Ovest, ha dichiarato: “Il Ministro Delrio ha saputo assumersi ancora una volta la responsabilità di scelte definitive da tempo attese per sbloccare una situazione di impasse ed incertezza per il porto ed il territorio.

Si apre ora la possibilità di individuare, una soluzione che sia pragmatica e sostenibile da un punto di vista ambientale ed economico. Una esigenza che rimane con tutta la sua urgenza e necessità per sostenere la competitività di un nodo cardine del sistema Italia della portualità e fulcro delle Autostrade del Mare della Macro Regione Adriatico Ionica.

Sono convinto che, con un leale lavoro di squadra di tutte le Istituzioni responsabili e competenti, sarà possibile raggiungere questo obiettivo in tempi definiti”.

