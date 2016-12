Porto di Venezia: per Delrio, su grandi navi soluzioni come Marghera

News, Nord

ROMA – Per il governo esistono “soluzioni potenzialmente già pronte” sulla questione del passaggio delle grandi navi da crociera nella laguna di Venezia, “come quella di Marghera, dove abbiamo già approvato 120 milioni in sede Cipe per la bonifica di alcune aree per determinare lì approdi stabili”.

Lo ha detto ieri al question time alla Camera il ministro per le Infrastrutture, Graziano Delrio, ribadendo che per l’esecutivo vuole “che le grandi navi stiano fuori dal bacino di San Marco”. Tra le soluzioni “c’e’ una valutazione positiva su uno dei progetti che tiene le navi fuori dalla laguna”, ha detto ancora Delrio, riferendosi al progetto della nuova Marittima a San Nicolo’, mentre “è alla Via un altro progetto che prevede lo scavo del canale Tresse”.

“Ho chiesto una riunione del ‘Comitatone’ e ho rinnovato la richiesta dopo la crisi di governo”, ha detto ancora Delrio. L’incontro, ha assicurato avverrà prima di inizio febbraio, termine indicato dall’Unesco per ricevere risposte alle questioni sollevate la scorsa estate.

