Luigi Merlo lascia l’incarico ministeriale

GENOVA – Luigi Merlo, consigliere del ministro Delrio per la portualità e la logistica, ha annunciato la sua decisione di terminare l’ esperienza ministeriale. “Con l’approvazione della legge di riforma portuale, la definizione ormai imminente dei decreti attuativi, la nuova governance delle Autorità di Sistema Portuale considero terminato il mio lavoro” ha detto Merlo a margine della inaugurazione della mostra “Genova-Buenos Aires – solo andata, il viaggio della famiglia Bergoglio”, che si tiene alla Lanterna di Genova. “Sono stato onorato e felice di lavorare con una persona straordinaria e con una squadra veramente qualificata che è riuscita a varare una riforma attesa da dieci anni.

Ringrazio di cuore – ha detto Merlo – il ministro per l’opportunità che mi ha dato che avrebbe voluto proseguisse in altri ruoli anche nella fase attuativa della riforma, ho ritenuto di fare questa scelta per cimentarmi in nuove sfide.

Grazie all’azione del Governo ed in particolare del ministro Delrio questo Paese finalmente vedrà rilanciata l’economia portuale e marittima che è determinante per la ripresa economica”.

