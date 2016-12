Porti di Genova-Savona: prima riunione il 30 dicembre

Scritto da Redazione Authority, News, Nord

GENOVA – Il comitato di gestione della nuova Autorità di sistema portuale Mar Ligure Occidentale (Genova e Savona) si riunirà per la prima volta sotto la guida del presidente Paolo Emilio Signorini il 30 dicembre.

Fra le voci all’ordine del giorno c’è anche la nomina del segretario generale, ma potrebbe anche trattarsi di una riconferma per un periodo di transizione, presumibilmente fino ad agosto, dell’attuale facente funzioni, Sandro Carena.

In questi giorni a Palazzo San Giorgio stanno intanto effettuando tutte le verifiche dei requisiti richiesti per legge e delle compatibilità per i quattro componenti del comitato indicati dal presidente della Regione (Francesco Parola), dai sindaci di Genova (Marco Doria si è temporaneamente autonominato in attesa di individuare il rappresentante definitivo), di Savona (Rino Canavese) e dalla Capitaneria di porto (Domenico Napoli).

Leggi anche: