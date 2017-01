Porto vecchio di Trieste: a breve protocollo per 50 milioni di euro dal Governo

TRIESTE – Entro 30 o 40 giorni sarà pronto il protocollo che consentirà a Trieste di iniziare a spendere i 50 milioni di euro che il Governo ha stanziato per l’area del Porto vecchio. È la risoluzione principale emersa oggi dall’incontro fra la presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, e il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza.

I due enti si sono accordati sulla distribuzione e sui modi della spesa, per cui ora basta chiudere il protocollo con il Mibact. Un passo che per Serracchiani arriverà in “tempi brevi”, e che Dipiazza quantifica in “30 o 40 giorni”.

Per Serracchiani “va avanti quello che è uno dei più grandi regali della Regione a Trieste e al FVG, il recupero di Porto vecchio. Un’operazione che è stata e continua a essere un lavoro di squadra”. In questa partita, ha aggiunto, “la Regione ha fatto il suo e l’ha fatto in tempi veloci. Forte anche l’attenzione del governo Renzi prima e Gentiloni oggi.

Inizieremo a spendere in tempi brevi”.

Dipiazza ha aggiunto che “la fase di progettazione sarà molto rapida perché il precedente concessionario, Portocittà, aveva già steso i progetti per gli allacciamenti viari e di altro tipo. Non resta che realizzarli, visto che ora abbiamo la copertura finanziaria”. Discusso anche il tema dell’Uti, per la quale il Comune ha chiesto e ottenuto la storica sede della Provincia di Trieste in piazza Vittorio Veneto.

