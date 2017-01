Porto di Trieste: Cciaa e Wtc per show room in Punti franchi

Scritto da Redazione Authority, News, Nord

TRIESTE – Camera di commercio della Venezia Giulia e la sezione triestina dell’associazione World Trade Center Trieste lavorano alla redazione di un progetto per la creazione nei punti franchi del Porto Nuovo o del Porto Vecchio di Trieste di un’area con magazzini, show room e uffici di rappresentanza per aziende di Paesi extra Ue, in particolare del Far East.

Lo hanno annunciato oggi nel capoluogo giuliano il presidente camerale, Antonio Paoletti, e quello di Wtc Trieste, Enrico Samer, che puntano a presentare lo studio all’Assemblea mondiale del Wtc, in programma a inizio aprile a Las Vegas.

“In questa maniera – ha commentato Paoletti – potremmo creare qualcosa di unico e d’avanguardia per lo sviluppo economico del territorio sfruttando le opportunità esistenti e da troppo tempo non utilizzate”.

