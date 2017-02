Assoporto: “Delrio riveda decisione su Autorità di Augusta”

SIRACUSA – Assoporto Augusta ha organizzato per venerdì prossimo una mobilitazione popolare, che partirà alle 16 da Porta Spagnola e attraverserà la cittadina, per indurre il ministro Graziano Delrio a ripensare la sua decisione di assegnare a Catania la sede dell’Autorità portuale della Sicilia orientale. Vi hanno già aderito istituzioni, sindacati e le forze sociali del territorio.

“È una battaglia – afferma Assoporto Augusta in una nota – per la salvaguardia di un diritto e per evitare l’esproprio istituzionale della sede. Non abbiamo inteso mettere in atto uno sciopero, che non escludiamo in futuro se non ci saranno risposte concrete, proprio perché vogliamo dare il tempo alla politica di ravvedersi e di tornare sui propri passi”.

