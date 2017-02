Visita del presidente dell’Autorità di sistema del Mar Ligure Occidentale ad MSC

Scritto da Redazione Authority, News, Nord

GINEVRA – Ieri il Presidente Signorini ha visitato il quartier generale della MSC a Ginevra accolto dal Chairman del Gruppo Gianluigi Aponte e dai suoi collaboratori.L’incontro è stata l’occasione per una presentazione delle strategie del Gruppo in Europa e nel mondo, alla vigilia della visita in Cina della settimana prossima del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con alcuni sistemi portuali italiani.

MSC già oggi è uno de principali operatori del sistema portuale di Genova, Savona e Vado, con attività significative nel settore dei container, delle crociere e dei traghettiAponte ha illustrato le concrete prospettive di ulteriore sviluppo del Gruppo a Genova, nel quadro di un mercato mondiale ancora contrassegnato da incertezze.

Signorini ha confermato il forte interesse di Palazzo San Giorgio a un incremento della presenza di operatori di primo piano a livello mondiale come MSC, nell’ambito di una evoluzione del sistema portuale secondo le linee tracciate dal Piano nazionale della portualità e della logistica e della riforma della governance portuale.

Leggi anche: