BiLog La Spezia – Piacenza per politiche trasporti

LA SPEZIA – La Spezia e Piacenza unite per una due giorni dedicata alle politiche europee sui trasporti e la logistica. È il BiLOG – Logistics and Maritime Forum l’evento organizzato dall’autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale – che unisce i porti della Spezia e di Marina di Carrara – e dal Comune di Piacenza per i giorni 15 e 16 febbraio.

L’edizione 2017 si terrà proprio a Piacenza mentre, come da protocollo d’intesa, il prossimo anno si sposterà nella città ligure. Tra i temi che saranno trattati le autostrade del mare e i corridoi della rete Ten-T, il green shipping, i fondi europei, il trasporto su ferro. Parteciperà alla sessione di mercoledì 15 la presidente dell’Ap Carla Roncallo. Tra i relatori il coordinatore dell’Unione Europea Brian Simpson e José Anselmo, former european commission principal advisor.

