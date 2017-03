Porto di Trieste: per il ministro argentino è necessario avviare subito contatti

Scritto da Redazione Authority, News, Nord

TRIESTE – Il ministro dei Trasporti argentino, Guillermo Dietrich, ha proposto di avviare immediatamente contatti tra il porto della capitale argentina e l’Autorità di sistema del mare Adriatico orientale, che include gli scali di Trieste e Monfalcone, dopo la missione istituzionale del FVG in Argentina e in particolare a Buenos Aires, guidata dalla presidente Debora Serracchiani.

Come riporta una nota della stessa Regione FVG, le autorità argentine hanno manifestato “grande interesse” per il porto franco di Trieste, scalo in forte espansione negli ultimi anni.

Secondo il ministro dei Trasporti argentino, “è una bella sfida”, anche perché, come ha osservato il sottosegretario Meltz, “le due autorità possono accordarsi rapidamente” per conoscere nel dettaglio tutti i vantaggi della cooperazione. Serracchiani ha segnalato la “forte scommessa del Governo italiano sul porto di Trieste, primo porto ferroviario d’Italia, che ha riguarda infrastrutture e dotazione tecnologica”.

