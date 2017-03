Gnv raddoppia i collegamenti Termini-Civitavecchia

PALERMO – GNV ha annunciato il raddoppio della linea Civitavecchia -Termini Imerese nel corso di un evento tenutosi a bordo della M/n Splendid. “Il collegamento Civitavecchia – Termini Imerese rappresenta per noi un’occasione per sviluppare la nostra presenza in una realtà portuale in crescita, alternativa strategica per i collegamenti merci e passeggeri della Sicilia orientale – ha detto Matteo Catani, amministratore delegato di GNV -.

Questa è una linea che ha mostrato di essere apprezzata e siamo certi che ci sia l’interesse da parte di tutti gli operatori di poter fare affidamento su un servizio giornaliero, che rappresenta un elemento estremamente interessante anche per la Sicilia Orientale: siamo felici di poter rispondere positivamente alle richieste di un mercato che da anni ci conosce, ci apprezza e ci sceglie”.

