Porto di Viareggio: investimenti per 3,4 milioni di euro

Scritto da Redazione Authority, News, Nord

VIAREGGIO – Sono quattro i principali interventi che verranno effettuati nel corso del 2017 all’interno del porto di Viareggio: la nuova banchina commerciale, la cabina di trasformazione elettrica, la fognatura bianca lungo la diga foranea e i lavori di manutenzione straordinaria al molo, per un investimento totale di oltre 3 milioni e 400mila euro interamente finanziato dalla Regione Toscana.

Con il via libera del Comitato portuale alla previsione di bilancio 2017-19 dell’Autorità portuale regionale, sono stati definiti gli investimenti che saranno portati avanti nell’anno in corso. Il Comitato ha approvato l’atto all’unanimità, in uno spirito di piena collaborazione tra Regione, Autorità portuale e Comune.

“Un investimento importante per Viareggio – commenta l’assessore regionale a trasporti e infrastrutture Vincenzo Ceccarelli – fatto in un momento non semplice per le finanze regionali, a conferma dell’attenzione della Regione per i porti regionali e per la costa in genere.

Ora l’Autorità Portuale Regionale potrà dare il via ai lavori. In particolare la realizzazione della banchina commerciale e la realizzazione di adeguati servizi alle banchine pubbliche per le imbarcazioni, potranno migliorare sensibilmente l’attrattività del porto sia in termini turistici, per l’uso croceristico, sia in termini imprenditoriali. In questo contesto mi sembra importante la decisione del comune di tornare ad essere la stazione appaltante per la realizzazione del mercato ittico e i nostri uffici sono pronti a fornire piena collaborazione”.

