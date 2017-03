Venice Blue Flag 2017

VENEZIA – Questa mattina a Cà Farsetti, sede del Comune di Venezia, è stato firmato il Venice Blue Flag, accordo volontario tra Comune di Venezia, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e le compagnie di navigazione crocieristica che scalano il porto di Venezia.

Grazie al Venice Blue Flag, le compagnie di navigazione si impegnano a utilizzare combustibili con un basso tenore di zolfo (meno dello 0,1% di molto inferiore a quanto previsto dalle normative UE e italiane) non solo durante lo stazionamento in porto ma anche lungo i canali portuali a partire dalla bocca di porto.Il Venice Blue Flag, che si rinnova annualmente dal 2007 e che conferma la mission green del Porto di Venezia, si traduce in una significativa riduzione di emissioni inquinanti nell’aria.

Per l’edizione 2017 sono state introdotte alcune novità che riguardano la trasparenza: i risultati dei controlli effettuati dalla Capitaneria di Porto verranno pubblicati sul web e le Compagnie firmatarie accettano di comunicare la conformità o meno al “Venice Blue Flag” in base ai controlli effettuati. In alternativa, le compagnie potranno comunicare tempestivamente alla Capitaneria di Porto l’uso di diversi sistemi ugualmente efficaci come i filtri “scrubber”.

