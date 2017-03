Porto di La Spezia: unico italiano all’Asian Freight Logistics

LA SPEZIA – Il porto della Spezia è l’unico scalo italiano inserito nella shortlist del premio Asian Freight, Logistics and Supply Chain 2017, della Asia Cargo News, tra le più importanti riviste mondiali del settore. Insieme allo scalo ligure compaiono porti europei come Rotterdam, Barcellona, Amburgo, Anversa.

Una candidatura che si fa forte della presenza tra i finalisti della categoria miglior terminal container in Europa anche del La Spezia Container Terminal di Contship Italia. In corso la fase finale della campagna di comunicazione dell’Autorità di Sistema Portuale per far votare gli operatori del settore per ottenere il premio internazionale, consegnato a fine giugno a Singapore.

“L’evoluzione dei servizi offerti dalle alleanze globali, dal primo di aprile, confermerà alla Spezia il numero di scali e connessioni con l’Asia – scrive l’authority -.

Tutte e tre le alleanze globali scaleranno infatti LSCT con quattro servizi settimanali potendo contare su collegamenti intermodali e stradali veloci ed efficienti verso i mercati interni italiani e oltralpe”.

