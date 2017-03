AUTORITA’ DI SISTEMA DEL MARE ADRIATICO E CAMERA DI COMMERCIO INSIEME A OMC 2017

RAVENNA – L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale e la Camera di Commercio di Ravenna, saranno presenti alla XIII edizione della Offshore Mediterranean Conference, fiera del settore oil & gas, che si terrà a Ravenna dal 29 al 31 marzo prossimi.

Importante appuntamento internazionale per tutti gli operatori dell’oil & gas, OMC si annuncia quest’anno ancora più ampio (688 espositori provenienti da 33 Paesi con oltre 18.900 visitatori da 69 Paesi differenti) e, dunque, ancora più rappresentativo di un settore nel quale Ravenna ha sempre prodotto eccellenze di rilevanza internazionale.

Per offrire l’opportunità di incontrarsi e promuovere il proprio business, Camera di Commercio e Autorità di Sistema Portuale, saranno ancora una volta insieme – al Padiglione 1, stand E3 – dove operatori del Porto e aziende iscritte alla Camera di Commercio, avranno occasione di confrontarsi con la platea internazionale che OMC ogni due anni richiama e presentare a questa i servizi e le tecnologie d’avanguardia che il territorio è in grado di mettere a disposizione per affrontare al meglio le sfide con le quali il mercato dell’energia si sta duramente confrontando.

Anche l’edizione 2017 di OMC ospiterà infatti l’evento b2b “Oil & Gas Business Meetings”, organizzato da Eurosportello-Camera di commercio di Ravenna nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network.

L’iniziativa, finalizzata a creare opportunità di cooperazione commerciale e tecnologica, vede coinvolti circa 140 partecipanti, tra espositori e visitatori, di cui 27 stranieri provenienti da 15 paesi diversi. Nelle due giornate verranno realizzati oltre 600 incontri bilaterali prefissati tramite il collaudato meccanismo di matchmaking della rete.

