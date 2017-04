Statistiche MedCruise 2016: Genova-Savona quarto porto crociere nel Mediterraneo

GENOVA – E’ stato presentato al Seatrade di Fort Lauderdale dello scorso marzo il consueto “Annual Report- Cruise activities in MedCruise Ports” realizzato dall’associazione MedCruise.

Di seguito i punti salienti del report statistico di MEDCruise da cui emerge l’importanza strategica del porto di Genova – Savona:

• 1° Savona e 2° Genova nel rapporto passeggeri/toccata nave (uniche nel Mediterraneo ad avere una media di più di 4000 pax per toccata nave, contro una media di 2038 pax/call)

• 3° posto (dopo Barcellona e Venezia) come home port crociere con 1.183.423 passeggeri

• 4° nel Mediterraneo con 1.927.612 passeggeri

• Crescita 2016/2015 del traffico passeggeri crociere totale +5%

• 11° porto con 461 toccate nave

• I porti di Genova e Savona movimentano il 7% del traffico crocieristico del Mediterraneo

• Due delle tre principali compagnie come capacità di passeggeri nel Mediterraneo, Costa Crociere e MSC, hanno scelto rispettivamente Savona e Genova come loro home port.

