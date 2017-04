Salerno Container terminal: inaugurati servizi di linea per Nord America e Nord Europa

Scritto da Redazione Authority, News, Sud

SALERNO – Nuovi servizi di linea acquisiti da tre fra le maggiori concentrazioni mondiali del trasporto container e un piano di investimenti da 20 milioni in nuove gru e mezzi di banchina. Al Salerno Container terminal che si avvicina al traguardo dei 450 mila teu, ha debuttato oggi il nuovo servizio del raggruppamento armatoriale “The Alliance” (Hapag Lloyd, Yang Ming, K Line, Nippon Yusen Kaisha e Mitsui) con la partenza della portacontainer “Brevik Bridge” che ha inaugurato il collegamento settimanale fra il Mediterraneo e il Nord America.

L’avvio del nuovo servizio coincide con la scelta di Hapag Lloyd di concentrare nello scalo salernitano i propri servizi da e per il Sud Italia. Ieri invece “Ocean Alliance” (Cma-Cgm, Cosco Shipping, Evergreen line e OOCL) ha inaugurato nel terminal del gruppo Gallozzi il suo servizio settimanale dedicato al Nord America con la full container “CSL Virginia” che avverrà in contemporanea con il primo approdo della nave “Hs Paris” con cui Cma-Cgm entra nell’alleanza con Hamburg Sud e Seago Line per un servizio settimanale per il Nord Europa.

Infine oggi Cosco shipping ha inaugurato con la porta contenitori “Hansa Cloppenburg”, il “Net Service”, una nuova linea diretta dal porto di Salerno verso il Nord Europa.

Leggi anche: