Porto di Genova: approvato il bilancio, 330 milioni di investimenti

Scritto da Redazione Authority, News, Nord

GENOVA – “Sono orgoglioso del lavoro fatto dalle strutture e, grazie anche all’aiuto e al pungolo del Collegio dei Revisori siamo forse la prima autorità di sistema che approva il bilancio di previsione 2017″. Paolo Emilio Signorini, presidente dei porti di Genova e Savona, commenta così l’approvazione del bilancio che permetterà all’authority di avviare una forte politica di investimenti.

“330 milioni di euro di investimenti nel prossimo triennio abbattendo l’avanzo di amministrazione, che era un sintomo di inerzia nella spesa. E finanziamo 12 milioni di nuovi progetti. Questo, in pratica, vuol dire che noi utilizziamo tutte le risorse per finanziare progettazioni e opere attese da anni sia a Genova che, in parte a Savona”.

L’autorità è stata definita “in buona salute”, anche dal Comitato di gestione che ha esaminato il bilancio avendo un saldo di gestione pari 26,6 milioni e un saldo negativo in parte in conto capitale di 56,8 milioni, risultato del finanziamento delle grandi opere sbloccate.

