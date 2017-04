Morace nel comitato dell’Authority della Sicilia occidentale

Scritto da Redazione

PALERMO – Ettore Morace è stato eletto componente del comitato della autorità portuale di sistema della Sicilia Occidentale, in rappresentanza di Confitarma. Si complimenta il senatore Antonio D’Alì.

“Siamo certi – dice – che gli interessi e le aspirazioni del porto di Trapani troveranno in lui e nelle sue elevate capacità imprenditoriali un valido e tenace propugnatore che, unitamente al Sindaco pro tempore della nostra città, dovrà lottare per diminuire i possibili effetti, per noi punitivi, della orribile legge Delrio”.

