Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio: Di Blasio alla guida della segreteria

TARANTO – Ieri, 18 aprile, il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, nella sua seconda seduta, ha deliberato in merito alla nomina del Segretario Generale.

I componenti hanno, infatti, votato all’unanimità la delibera n.04/17, accogliendo la proposta del Presidente di individuare alla guida della Segreteria Tecnico-Operativa il Dr. Fulvio Lino Di Blasio, attualmente Director presso la Ernst&YoungFinancial Business Advisors S.p.A., una delle maggiori società di servizi e consulenza a livello globale, con sede in Roma.

Analizzando il CV del Dr. Di Blasio, l’attenzione dei componenti si è focalizzata sull’esperienza di natura manageriale nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, maturata – sin dal 2005 – con attività a supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Direzione per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione e i Progetti Internazionali. In particolare, per il settore portuale, il Dr. Di Blasio ha coordinato il gruppo di lavoro EY nell’attività di supporto strategico e metodologico per la redazione del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica.

Tale bagaglio professionale abbinato alla rete di conoscenze e di relazioni di collaborazione istituzionale nel settore dello shipping potranno fornire valore aggiunto al processo di innovazione e di rilancio che il porto di Taranto sta affrontando negli ultimi anni.

