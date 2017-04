Presidente AdSP presenta POT 2017-2019 a Ministro Graziano Delrio

Scritto da Redazione Authority, Centro, News

NAPOLI – Si è svolta alla Stazione Marittima la presentazione del Piano Operativo Triennale 2017-2019 al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio, alle Istituzioni, al cluster marittimo.

Alla presenza del Presidente Vincenzo De Luca, del Vice Sindaco, Raffaele Del Giudice, per il Comune di Salerno,l’Assessore Domenico De Maio e del Responsabile Struttura Tecnica: “Pianificazione strategica degli investimenti per lo sviluppo della logistica e della connettività”, Ennio Cascetta, il Presidente Pietro Spirito ha esposto i dodici punti che rappresentano le linee guida dell’azione di governo dei prossimi tre anni per i porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia.

Leggi anche: