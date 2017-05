Porto di La Spezia: Di Sarcina è il nuovo segretario generale

LA SPEZIA – Francesco Di Sarcina è il nuovo segretario generale dell’Autorità di sistema portuale del mar Ligure orientale che comprende i porti della Spezia e di marina di Carrara. Lo ha nominato all’unanimità il Comitato di gestione dell’ente su proposta del presidente Carla Roncallo.

Di Sarcina ha ricoperto il ruolo di dirigente tecnico all’Autorità portuale di Messina per diversi anni e nell’ultimo quadriennio è stato segretario generale della stessa Autorità. Dal marzo 2013 è membro della Commissione intermodalità e logistica di ESPO (European Sea Port Organization), in rappresentanza di Assoporti. L’ingegner Di Sarcina, con specializzazione, in ingegneria strutturale, geotecnica, infrastrutturale, rimarrà in carica quattro anni: ha esperienza in economia dei trasporti e della pianificazione portuale.

“Ha prevalso una valutazione strettamente legata alle competenze e capacità senza alcun condizionamento politico – ha dichiarato Roncallo – Sono arrivata a ricoprire questo incarico in un momento molto complicato e penso che la scelta di Francesco Di Sarcina sia la più opportuna. Chiedo a tutti di lasciarci lavorare e giudicarci dai fatti. Il nostro obiettivo è rendere il sistema portuale di La Spezia e Carrara più forte e competitivo. Entrambi saremo sempre disponibili all’ascolto di chiunque lavori in questa grande comunità del nostro sistema portuale”.

