Porto di Ancona: incontro dei sindaci per la firma del protocollo per la Via Clementina

ANCONA – Ieri alla sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale l’incontro dei sindaci e degli amministratori di Ancona, Falconara, Chiaravalle, Jesi, Serra San Quirico, Genga, Sassoferrato, Matelica, Fabriano, Fossato Di Vico, Sigillo, Gualdo Tadino, Nocera Umbra per la firma del protocollo per lo sviluppo della Via Clementina, antica strada papale oggi elemento unificante dei territori coinvolti.

Un progetto per sostenere lo sviluppo turistico ed economico, orientato alla sostenibilità e al valore del fattore umano. Grazie ai promotori Laboratorio via Clementina e Centro Sociale Il Faro.

