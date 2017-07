Tutto pronto a Marsala per approdo turistico

Scritto da Redazione Authority, Isole, News

PALERMO – Dovrebbero iniziare entro l’anno i lavori del nuovo porto turistico di Marsala, progettato dalla “Myr” dell’ingegnere Massimo Ombra. Tutto è infatti pronto per il via in quanto alla “Myr” mancano soltanto i due atti più importanti e definitivi: uno della Regione e l’altro dell’”Invitalia”.

Di fatto la “Myr” è in attesa dell’atto formale di concessione dell’area portuale da parte della Regione (atto firmato nel febbraio dello scorso anno a Marsala) che prevede la concessione demaniale marittima del bacino portuale per la durata di 90 anni su una superficie complessiva di 316.863 metri quadrati, di cui 220.503 in acqua e 96.300 metri quadrati a terra e del decreto di finanziamento e poi, entro sei mesi, il via ai lavori.

