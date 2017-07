Deiana da oggi presidente dell’Autorità di sistema della Sardegna

CAGLIARI – L’ex assessore dei Trasporti della Regione Sardegna, Massimo Deiana, docente di Diritto della navigazione all’Università di Cagliari, è ufficialmente il nuovo presidente dell’Autorità di sistema dei porti dell’Isola. Il ministro Graziano Delrio ha emanato il decreto ratificando la nomina di Deiana, che la scorsa settimana si era dimesso dalla Giunta guidata da Francesco Pigliaru e che oggi, poco dopo le 18 a Roma, ha firmato l’accettazione dell’incarico.

Domani prima uscita ufficiale per il neo presidente con l’assemblea di Assoporti, poi il 20 luglio la prima riunione della conferenza dei presidenti delle Authority portuali italiane. Una volta rientrato in Sardegna, Deiana effettuerà subito una ricognizione per capire lo stato dei sette porti che rientrano nell’ambito del coordinamento regionale.

