Porto di Genova: via libera terminal contenitori Vado

Scritto da Redazione Authority, News, Nord

GENOVA – “Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha dato via libera, con il proprio parere favorevole, al progetto del Terminal Contenitori di Vado, così come previsto nella ‘variante’, e al progetto per lo spostamento della diga foranea”: lo annuncia la parlamentare del Pd Anna Giacobbe.

“E’ una buona notizia – afferma -, che consente di proseguire i lavori di completamento delle opere a mare”. “Ora è importante – prosegue la parlamentare – che si prosegua l’azione sia delle istituzioni, sia del sistema delle imprese, per legare alla realizzazione di quella infrastruttura parte significativa dello sviluppo locale e dell’uscita dalla crisi della nostra area.

Ed è urgente che anche le opere per l’inoltro delle merci (nuovo casello e viabilità verso l’autostrada) siano realizzate nei tempi utili; per affiancare il pur significativo apporto che verrà dall’inoltro su ferrovia. E’ una delle condizioni per non creare disagio alla comunità locale e per rendere efficiente l’insieme del ciclo del trasporto delle merci”.

L’on.Giacobbe ricorda che “proprio a questo proposito, nei giorni scorsi, insieme ai deputati Vazio e Tullo abbiamo presentato un interrogazione al Ministro Del Rio per sapere quali iniziative ritenga di mettere in atto per dare soluzione alle criticità che riguardano i collegamenti tra la piattaforma Multipurpose di Vado Ligure e la rete autostradale, anche adoperandosi affinché l’Autorità portuale di sistema del Mar ligure occidentale effettui i necessari interventi e Autostrada dei Fiori S.p.A. completi le attività relative al proprio ambito di competenza”.

Leggi anche: