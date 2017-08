Porto di Genova: nuovo rinvio per i traghetti alle Rinfuse

GENOVA – Nuovo rinvio, il secondo, per la richiesta del gruppo Spinelli che chiedeva di operare al Terminal Rinfuse di Genova con i traghetti merci. Il Comitato di gestione dell’Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale (Genova e Savona) riunitosi ieri ha spostato la decisione di fatto a settembre per un “approfondimento tecnico-giuridico sulle destinazioni d’uso e sugli aspetti gestionali del compendio” spiega una nota di Palazzo San Giorgio.

I nodi da sciogliere sono due: capire se si possono portare altri traffici anche se la concessione era stata rilasciata per le rinfuse, e se è possibile che uno stesso concessionario, Spinelli (che con Msc ha da poco rilevato l’80% del Terminal Rinfuse e ha già il Rebora), svolga la stessa attività in due diversi terminal. L’obiettivo è evitare ricorsi, anche se procedere ora risolverebbe anche la crisi occupazionale della Pietro Chiesa.

Si avvicina la soluzione definitiva per le aree di Sestri Ponente ex Piaggio Aerospace con la nuova destinazione d’uso prevede non solo attività aeronautiche. Oggi gli spazi sono in parte occupati da Phase Motion control che ha presentato un’istanza con Cosmet, Roggerone, Cosnav Costruzioni Navali ed Eurocontrol per la concessione degli spazi a fronte di 47 milioni di investimenti e 133 nuovi occupati che in parte potrebbero essere gli ex Piaggio. L’istanza, ha deciso il comitato, sarà pubblicata per due mesi e se non arriveranno proposte concorrenti si potrà procedere con l’assegnazione.

