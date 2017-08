PORTO DI ANCONA: INIZIATIVE PER UN SERVIZIO MIGLIORE AI PASSEGGERI

Scritto da Redazione Authority, Centro, News

ANCONA – Pronti ad affrontare il caldo al porto di Ancona. Per fronteggiare l’alta temperatura, è stato aperto anche quest’anno il terminal crociere, dotato di aria condizionata, che può essere utilizzato da tutte le persone in attesa di imbarco. Una possibilità che viene molto apprezzata dai passeggeri.A disposizione anche la sala della vecchia biglietteria, sempre climatizzata, che si trova al piano terra della sede dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale.

Nella zona della biglietteria poi, in via Einaudi, sono operative oggi quattro persone della Protezione civile regionale, che collaborano nella canalizzazione del traffico e, se necessario, distribuiscono acqua a chi è in fila anche lungo via Mattei, fino alla confluenza con la Flaminia. Sempre in biglietteria, è presente un presidio della Croce Rossa Italiana, con un’ambulanza e tre operatori.

Leggi anche: