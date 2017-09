PORTO DI ANCONA: VISITA VERTICI REPARTO AERONAVALE ALL’AUTORITA’ DI SISTEMA

ANCONA – Il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Rodolfo Giampieri, e il segretario generale dell’Adsp, Matteo Paroli, hanno ricevuto in visita i vertici del Roan–Reparto aeronavale della Guardia di Finanza d’istanza al porto di Ancona, in fase di avvicendamento.

Il tenente colonnello Stefano Cavallo subentra nel ruolo di comandante della Stazione navale di Ancona al tenente colonnello Giovanni Dell’Anno, che andrà a dirigere il Retla–Reparto tecnico logistico amministrativo navale di Formia (Lt).

Il confronto, incentrato sulle tematiche che riguardano il porto dorico, è stato l’occasione per ringraziare il tenente colonnello Dell’Anno per il suo impegno ad Ancona augurandogli un buon lavoro per il nuovo incarico e per dare il benvenuto al tenente colonnello Cavallo con la disponibilità alla completa collaborazione istituzionale.

