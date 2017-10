Porto di Siracusa: nuova banchina, attese 20 navi a ottobre

Scritto da Redazione Authority, Isole, News

SIRACUSA – Oggi primo arrivo con la Azamara Journey, dopodomani la Seabourn Encoure e a fine mese la Pacific, nave del colosso Carnival Cruise Lines. Queste le prime tre grandi navi da crociera, ma solo questo mese saranno venti, che approderanno alla banchina 3 del Molo Sant’Antonio a Siracusa, inaugurata questa mattina. Lunga poco più di 270 metri, ospita 11 bitte della portata di 100 tonnellate ciascuno.

La quota del fondale è di – 10 metri dal livello medio mare. L’opera è stata realizzata con un finanziamento europeo.

“Oggi è una grande giornata perché siamo riusciti ad evitare l’ennesima incompiuta siciliana e perché apriamo una nuova pagina per l’economia siracusana – ha commentato il sindaco, Giancarlo Garozzo -. Siracusa si candida ad essere una delle tappe più ambite del Mediterraneo grazie alla posizione strategica del suo porto: si trova in Ortigia, meta per tutti i visitatori che arrivano in città, a pochi minuti dall’area archeologia di Neapolis e da molti altri gioielli del patrimonio artistico e culturale”.

