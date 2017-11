Porto di Livorno: approvato bilancio dell’Authority

LIVORNO – È stato approvato nel corso della seduta del Comitato di gestione il bilancio di previsione dell’Autorità di sistema portuale del 2018 e il piano triennale delle opere 2018-2020.

Il quadro contabile, spiega in una nota l’Authority di Palazzo Rosciano, il primo unificato tra le Autorità Portuali di Piombino e Livorno, presenta un presunto avanzo di cassa di 79,5 milioni, un risultato economico netto di 1,9 milioni e un avanzo di amministrazione che di qui alla fine del 2018 si ridurrà di 13 milioni di euro, passando da 59 a 46 milioni di euro, in ragione dell’utilizzo per investimenti in infrastrutture portuali di 69 milioni di euro.

Le entrate correnti sono iscritte per 35,4 milioni di euro: 12,5 mln provengono dal gettito delle tasse portuale, 6,5 milioni dalle tasse di ancoraggio e 10,6 dai canoni demaniali. Con il bilancio di previsione è stato approvato il programma delle opere pubbliche 2018-2020.

