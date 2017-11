Open Factory: terza edizione a Venezia

VENEZIA – L’iniziativa Open Factory, grande opening di cultura industriale e manifatturiera del Nord Est, giunge quest’anno alla sua terza edizione, e il Porto di Venezia vi aderisce con una nuova e rinnovata formula di tour guidati.Dopo il successo delle passate edizioni, il sistema “porto” si propone quest’anno con una giornata dedicata al Centenario di Porto Marghera, fondata nel 1917 grazie al progetto dell’Ing. Coen Cagli.

In occasione di Open Factory, Porto Marghera si farà conoscere dai visitatori che aderiranno ai tre tour previsti, partendo con una visita guidata del centro informativo permanente “Industriae”, presso il Padiglione Antares di Vega: qui – grazie alla presenza di materie prime, prodotti industriali finiti, attrezzature, abiti da lavoro, dispositivi di sicurezza e altri oggetti significativi – la realtà industriale e commerciale del primo entroterra veneziano si mostra al pubblico da vicino, mettendo in evidenza il ruolo socio-economico ricoperto in questi 100 anni di storia.

Dopo aver visitato la mostra, i partecipanti prenderanno parte a uno dei tre itinerari guidati offerti dal Porto di Venezia: un percorso via acqua lungo i Canali Portuali offerto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, un percorso via terra all’interno del Terminal Multi Service per vedere da vicino spazi, attrezzature, merci movimentate in un terminal portuale multifunzionale, un percorso “tra terra e acqua” a bordo della chiatta galleggiante e dei rimorchiatori della società Panfido per conoscere i segreti di questa professione.

