Porto di Genova: record di container nel 2017

Scritto da Redazione Authority, News, Nord

GENOVA – Nel 2017 il porto di Genova segnerà un nuovo record per quanto riguarda la movimentazione di container: a fine anno i volumi complessivi dovrebbero superare la soglia dei 2,6 milioni di teus, infrangendo il primato dello scorso anno, quando i contenitori movimentati erano arrivati appena al di sotto dei 2,3 milioni. La previsione è stata annunciata dal presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini.

“E’ un nuovo record assoluto per il porto, arrivato grazie ad un miglioramento del contesto economico generale, siamo stati anche fortunati”. Nell’esprimere soddisfazione per il completamento dell’integrazione tra i porti di Genova e Savona, Signorini ha ribadito di ritenere “un fatto molto positivo l’interesse manifestato negli ultimi mesi da grandi operatori internazionali, sia fondi d’investimento che armatori e terminalisti, nei confronti del porto di Genova. Tutti i grandi player mondiali dello shipping in qualche modo sono interessati al nostro porto.

Il ruolo dell’amministrazione è quello di creare le condizioni affinché l’interesse si trasformi in investimenti concreti, e per farlo dobbiamo essere più veloci nel dare le risposte che i privati ci chiedono. Esistono degli ostacoli oggettivi di natura burocratica, ma come ente dobbiamo fare tutto il possibile per rendere più efficienti e immediate le procedure”.

